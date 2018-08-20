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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,51%
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Рынок акций Швеции закрылся ростом, OMX Stockholm 30 прибавил 0,51% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов сырья, технологий и потребительских товаров.
На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 поднялся на 0,51%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Autoliv Inc (ST:ALIVsdb), которые подорожали на 16,0 п. (1,90%), закрывшись на отметке в 859,0. Котировки Svenska Cellulosa SCA AB B (ST:SCAb) выросли на 1,4 п. (1,39%), завершив торги на уровне 98,9. Бумаги Astra Zeneca (ST:AZN) выросли в цене на 7,9 п. (1,12%), закрывшись на отметке 710,9.
Лидерами падения стали акции H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb), цена которых упала на 1,5 п. (1,19%), завершив сессию на отметке 127,6. Акции Telia Company AB (ST:TELIA) поднялись на 0,14 п. (0,33%), закрывшись на уровне 42,12, а Getinge (ST:GETIb) снизились в цене на 0,3 п. (0,28%) и завершили торги на отметке 98,0.
На фондовой бирже Стокгольма количество подорожавших бумаг (367) превысило количество закрывшихся в минусе (265), а котировки 47 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,26%, или 0,17, достигнув отметки $65,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,54%, или 0,39, до $72,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,81%, или 9,60, до отметки $1.193,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK выросла на 0,22% до 10,4986, а котировки USD/SEK повысились на 0,16%, достигнув отметки 9,1707.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 95,94.
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