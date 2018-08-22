Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов СМИ, транспорта и средств производства.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 0,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции REC Silicon ASA (OL:REC), которые подорожали на 0,04 п. (5,27%), закрывшись на отметке в 0,80. Котировки Schibsted ASA A (OL:SBSTA) выросли на 12,4 п. (4,33%), завершив торги на уровне 298,9. Бумаги Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли в цене на 4,80 п. (1,86%), закрывшись на отметке 262,80.

Лидерами падения стали акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), цена которых упала на 2,60 п. (7,06%), завершив сессию на отметке 34,22. Акции Grieg Seafood (OL:GSFO) поднялись на 5,05 п. (5,46%), закрывшись на уровне 87,45, а Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) снизились в цене на 2,0 п. (3,30%) и завершили торги на отметке 59,2.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (104) превысило количество закрывшихся в минусе (80), а котировки 24 акций практически не изменились.

Котировки акций Schibsted ASA A (OL:SBSTA) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 4,33%, 12,4 п., и завершили торги на отметке 298,9.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 3,20%, или 2,11, достигнув отметки $67,95 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 2,88%, или 2,09, до $74,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,23%, или 2,80, до отметки $1.202,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,38% до 9,6833, а котировки USD/NOK упали на 0,57%, достигнув отметки 8,3522.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 95,03.