Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов технологий и оборудования, автомобилестроения и биотехнологий и фармацевтики.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX поднялся на 0,19%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Subsea 7 (OL:SUBC), которые подорожали на 2,9 п. (2,55%), закрывшись на отметке в 114,5. Котировки Petrol Geo-serv (OL:PGS) выросли на 0,87 п. (2,42%), завершив торги на уровне 36,82. Бумаги Aker BP ASA (OL:AKERBP) выросли в цене на 5,60 п. (2,04%), закрывшись на отметке 280,00.

Лидерами падения стали акции Bakkafrost P/F (OL:BAKKA), цена которых упала на 17,80 п. (3,59%), завершив сессию на отметке 478,00. Акции Grieg Seafood (OL:GSFO) поднялись на 2,80 п. (2,94%), закрывшись на уровне 92,50, а Marine Harvest (OL:MHG) снизились в цене на 3,45 п. (1,87%) и завершили торги на отметке 181,05.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (106) превысило количество закрывшихся в минусе (66), а котировки 33 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,15%, или 0,75, достигнув отметки $66,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,71%, или 0,51, до $72,72 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.196,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,22% до 9,7184, а котировки USD/NOK упали на 0,25%, достигнув отметки 8,4238.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 95,40.