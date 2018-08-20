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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,55%
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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,55% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов страхования, медицинского оборудования и услуг и коммерческих услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 1,55%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Gjensidige Forsikring ASA (OL:GJFS), которые подорожали на 5,5 п. (4,10%), закрывшись на отметке в 139,7. Котировки Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) выросли на 10,10 п. (4,06%), завершив торги на уровне 259,10. Бумаги Golden Ocean (OL:GOGLT) выросли в цене на 2,65 п. (3,47%), закрывшись на отметке 79,10.
Лидерами падения стали акции Petrol Geo-serv (OL:PGS), цена которых упала на 0,09 п. (0,25%), завершив сессию на отметке 35,95. Акции DNO International (OL:DNO) поднялись на 0,03 п. (0,17%), закрывшись на уровне 17,27, а REC Silicon ASA (OL:REC) на 0,00 п. (0,00%) и завершили торги на отметке 0,76.
На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (121) превысило количество закрывшихся в минусе (53), а котировки 32 акций практически не изменились.
Котировки акций Golden Ocean (OL:GOGLT) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,47%, 2,65 п., и завершили торги на отметке 79,10.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,23%, или 0,15, достигнув отметки $65,36 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,53%, или 0,38, до $72,21 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,81%, или 9,60, до отметки $1.193,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,26% до 9,6924, а котировки USD/NOK повысились на 0,17%, достигнув отметки 8,4673.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 95,95.
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