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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,41%
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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,41% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов металлопромышленности и добычи, деревопереработки и машиностроения.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 вырос на 0,41%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK), которые подорожали на 85,00 п. (4,67%), закрывшись на отметке в 1.903,00. Котировки Paddy Power Betfair PLC (LON:PPB) выросли на 155,00 п. (2,23%), завершив торги на уровне 7.110,00. Бумаги EasyJet PLC (LON:EZJ) выросли в цене на 32,50 п. (2,06%), закрывшись на отметке 1.607,00.
Лидерами падения стали акции Sage Group PLC (LON:SGE), цена которых упала на 46,60 п. (7,00%), завершив сессию на отметке 619,20. Акции Kingfisher PLC (LON:KGF) поднялись на 3,10 п. (1,13%), закрывшись на уровне 270,20, а The Berkeley Group Holdings plc (LON:BKGH) снизились в цене на 41,00 п. (1,10%) и завершили торги на отметке 3.696,00.
На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1286) превысило количество закрывшихся в минусе (691), а котировки 339 акций практически не изменились.
Котировки акций Hikma Pharmaceuticals PLC (LON:HIK) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 4,67%, 85,00 п., и завершили торги на отметке 1.903,00. Котировки акций Kingfisher PLC (LON:KGF) упали до минимума, упав на 1,13%, 3,10 п., и завершили торги на отметке 270,20.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,90%, или 10,60, достигнув отметки $1.194,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,28%, или 0,18, до $65,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,58%, или 0,42, до отметки $72,25 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,18% до 1,2774, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8966.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 95,91.
Investing.com Россия: последние новости
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