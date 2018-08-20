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Минфин выступил против «раскулачивания» металлургов
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Минфин выступил против «раскулачивания» металлургов 

News.ru 47 минут назад
Минфин раскритиковал идею советника президента Андрея Белоусова изымать у металлургических компаний около 500 млрд рублей в бюджет ежегодно. По мнению ведомства, это подорвет инвестиционный климат в стране.
Доклад с тезисами, опровергающими доводы Белоусова министерство направило в правительство РФ 17 августа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на неназванного чиновника.
Как писал News.ru, помощник президента Андрей Белоусов 10 августа предложил изымать сверхдоходы у 14 производственных предприятий страны, среди которых НЛМК, «Северсталь», «Мечел», «Полюс», АЛРОСА, «Норникель», ММК и «Сибур». На новостях о возможном введении нормы сверхдоходов компании потеряли на бирже более $3 млрд Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от идеи изъятия сверхдоходов.
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