Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,04%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, технологий и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подешевел на 0,04%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Argen-X (BR:ARGX), которые подорожали на 3,50 п. (4,70%), закрывшись на отметке в 78,00. Котировки Telenet Group Holding NV (BR:TNET) выросли на 0,92 п. (2,03%), завершив торги на уровне 46,22. Бумаги Umicore SA (BR:UMI) выросли в цене на 0,60 п. (1,29%), закрывшись на отметке 47,05.

Лидерами падения стали акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI), цена которых упала на 1,90 п. (2,18%), завершив сессию на отметке 85,20. Акции bpost NV (BR:BPOST) поднялись на 0,25 п. (1,82%), закрывшись на уровне 13,50, а Ontex Group (BR:ONTEX) снизились в цене на 0,20 п. (0,82%) и завершили торги на отметке 24,10.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (52) превысило количество закрывшихся в плюсе (52), а котировки 21 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,18%, или 2,20, достигнув отметки $1.202,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 3,28%, или 2,16, до $68,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 2,89%, или 2,10, до отметки $74,73 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,19% до 1,1592, а котировки EUR/GBP повысились на 0,13%, достигнув отметки 0,8979.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 95,04.