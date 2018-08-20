Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,64%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов телекоммуникаций, потребительских услуг и здравоохранения.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 подорожал на 0,64%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции bpost NV (BR:BPOST), которые подорожали на 0,35 п. (2,62%), закрывшись на отметке в 13,69. Котировки Telenet Group Holding NV (BR:TNET) выросли на 0,84 п. (1,89%), завершив торги на уровне 45,40. Бумаги Ackermans&Van Haaren NV (BR:ACKB) выросли в цене на 2,20 п. (1,41%), закрывшись на отметке 158,00.

Лидерами падения стали акции ING Groep NV (AS:INGA), цена которых упала на 0,022 п. (0,19%), завершив сессию на отметке 11,672. Акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI) снизились на 0,07 п. (0,08%), закрывшись на уровне 87,04, а Ageas SA (BR:AGES) выросли в цене на 0,070 п. (0,16%) и завершили торги на отметке 44,630.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (32), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций ING Groep NV (AS:INGA) упали до 52-недельного минимума, упав на 0,19%, 0,022 п., и завершили торги на отметке 11,672. Котировки акций Ackermans&Van Haaren NV (BR:ACKB) выросли до исторического максимума, подорожав на 1,41%, 2,20 п., и завершили торги на отметке 158,00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,94%, или 11,10, достигнув отметки $1.195,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,32%, или 0,21, до $65,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,63%, или 0,45, до отметки $72,28 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,17% до 1,1458, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8966.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 95,88.