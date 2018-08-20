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Московское УФАС уличило две фирмы в картельном сговоре по ремонту вертолетной площадки
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Московское УФАС уличило две фирмы в картельном сговоре по ремонту вертолетной площадки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве раскрыт картель по ремонту покрытий вертолетной площадки с начальной ценой контракта 9,9 миллиона рублей, из-за сговора двух фирм снижение составило лишь 1% от начальной цены, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы России по столице.
Московское УФАС России выявило картельный сговор между ООО «Дортрансстрой» и ООО «Дирекция технического заказчика» в ходе проведения аукциона на право проведения работ по ремонту покрытий вертолетной площадки на территории ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения». Начальная (максимальная) цена контракта составила 9,9 миллиона рублей.
«Управление установило, что компании в ходе аукционов обменивались информацией, а также проводили совместную подготовку к участию в аукционе. Участники картеля действовали в интересах друг друга, фактически отказавшись от конкурентной борьбы. В итоге «Дортрансстрой» заключил контракт по цене 9,8 миллиона рублей, снижение составило лишь 1% от начальной (максимальной) цены контракта», — отмечается в сообщении.
ООО «Дортрансстрой» и ООО «Дирекция технического заказчика» признаны нарушителями пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа.
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