RAEX повысило рейтинг банку «Возрождение» до уровня «ruВВВ-» 

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» до уровня «ruВВВ-». По нему сохранен «развивающийся» прогноз и пролонгирован статус «под наблюдением», следует из релиза RAEX.
Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» с «развивающимся» прогнозом.
«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями и качеством активов, адекватными оценками ликвидности и рентабельности, а также чувствительной позицией по капиталу и консервативной оценкой корпоративного управления. Повышение уровня рейтинга связано со снижением неопределенности в отношении будущей структуры собственности кредитной организации и намерением банка ВТБ получить контрольный пакет акций банка «Возрождение» в ближайшие три месяца. Установление статуса «под наблюдением» отражает операционные и стратегические риски, связанные с данной сделкой», — отмечается в сообщении.