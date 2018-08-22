RAEX повысило рейтинг банку «Возрождение» до уровня «ruВВВ-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» до уровня «ruВВВ-». По нему сохранен «развивающийся» прогноз и пролонгирован статус «под наблюдением», следует из релиза RAEX.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB+» с «развивающимся» прогнозом.