RAEX присвоило рейтинг банку «Космос» на уровне «ruB-»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Космос» на уровне «ruB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза RAEX.

«Ключевое негативное влияние на уровень рейтинга оказывают слабые рыночные позиции банка в банковской системе РФ и узкая география деятельности (бизнес банка сконцентрирован в городе Москве). Вместе с тем агентство отмечает, что размещение средств в активы с пониженной доходностью (65% активов размещено на МБК, депозиты в банках и средства на корсчетах) оказывает негативное влияние на эффективность деятельности и финансовый результат банка (ROE по прибыли после налогообложения за период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года составляет 3,9%; аналогичный показатель в соответствии с МСФО за 2017 год составил 1,6%)», — отмечается в сообщении.

По мнению RAEX, позитивно влияет на рейтинг существенный запас краткосрочной ликвидности (на 1 июля 2018-го Н2=72,9%; Н3=119,4%; покрытие высоколиквидными активами (LAM) привлеченных средств составило 60,9%; LAT — 101,7% соответственно) и приемлемая надежность портфеля ценных бумаг.

Поддержку рейтингу банку «Космос» оказывают невысокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска и низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, заключили аналитики.