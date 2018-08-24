Рынок акций Финляндии закрылся падением, OMX Helsinki 25 снизился на 0,10%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, промышленности и потребительских услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 снизился на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), которые подорожали на 0,1080 п. (2,11%), закрывшись на отметке в 5,2300. Котировки Nokia Oyj (HE:NOKIA) выросли на 0,065 п. (1,37%), завершив торги на уровне 4,801. Бумаги Neste Oil (HE:NESTE) выросли в цене на 0,80 п. (1,09%), закрывшись на отметке 74,52.

Лидерами падения стали акции Outotec (HE:OTE1V), цена которых упала на 0,182 п. (2,71%), завершив сессию на отметке 6,522. Акции Valmt (HE:VALMT) поднялись на 0,48 п. (2,55%), закрывшись на уровне 18,37, а Huhtamaki (HE:HUH1V) снизились в цене на 0,66 п. (2,08%) и завершили торги на отметке 31,09.

На фондовой бирже Хельсинки количество подешевевших бумаг (80) превысило количество закрывшихся в плюсе (64), а котировки 17 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 1,91%, или 1,43, достигнув отметки $76,16 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,84%, или 1,25, до $69,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,63%, или 19,50, до отметки $1.213,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,79% до 1,1631, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,9042.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,58% до 95,00.