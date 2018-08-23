Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов сырья, технологий и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 вырос на 0,23%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Outotec (HE:OTE1V), которые подорожали на 0,272 п. (4,23%), закрывшись на отметке в 6,704. Котировки Stora Enso OYJ (HE:STERV) выросли на 0,370 п. (2,48%), завершив торги на уровне 15,290. Бумаги DNA Oyj (HE:DNAO) выросли в цене на 0,3900 п. (2,14%), закрывшись на отметке 18,5800.

Лидерами падения стали акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), цена которых упала на 0,0800 п. (1,54%), завершив сессию на отметке 5,1220. Акции Valmt (HE:VALMT) поднялись на 0,25 п. (1,31%), закрывшись на уровне 18,85, а Kone Corporation (HE:KNEBV) снизились в цене на 0,59 п. (1,27%) и завершили торги на отметке 45,97.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (73) превысило количество закрывшихся в минусе (72), а котировки 18 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре потерял 0,12%, или 0,09, достигнув отметки $74,69 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,28%, или 0,19, до $67,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,74%, или 8,90, до отметки $1.194,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,34% до 1,1555, а котировки EUR/GBP повысились на 0,36%, достигнув отметки 0,9014.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,47% до 95,45.