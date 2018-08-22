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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,52%
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Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,52% 

Investing.com Россия 17 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов технологий, телекоммуникаций и нефти и газа.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,52%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Stora Enso OYJ (HE:STERV), которые подорожали на 0,250 п. (1,70%), закрывшись на отметке в 14,920. Котировки Nordea Bank AB FDR (HE:NDA1V) выросли на 0,130 п. (1,45%), завершив торги на уровне 9,095. Бумаги DNA Oyj (HE:DNAO) выросли в цене на 0,2500 п. (1,39%), закрывшись на отметке 18,1900.
Лидерами падения стали акции Nokian Renkaat (HE:NRE1V), цена которых упала на 1,50 п. (4,04%), завершив сессию на отметке 35,60. Акции Wärtsilä b (HE:WRT1V) поднялись на 0,12 п. (0,66%), закрывшись на уровне 18,16, а Outokumpu oyj (HE:OUT1V) снизились в цене на 0,0320 п. (0,61%) и завершили торги на отметке 5,2020.
На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (77) превысило количество закрывшихся в минусе (59), а котировки 26 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 2,88%, или 2,09, достигнув отметки $74,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 3,20%, или 2,11, до $67,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,21%, или 2,50, до отметки $1.202,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,19% до 1,1592, а котировки EUR/GBP повысились на 0,10%, достигнув отметки 0,8976.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 95,04.
Investing.com Россия: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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