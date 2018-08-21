Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,60%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, коммунальных услуг и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,60%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), которые подорожали на 0,1200 п. (2,35%), закрывшись на отметке в 5,2340. Котировки Metsa Board Oyj (HE:METSB) выросли на 0,160 п. (1,98%), завершив торги на уровне 8,235. Бумаги Konecranes ABP (HE:KCRA) выросли в цене на 0,58 п. (1,78%), закрывшись на отметке 33,24.

Лидерами падения стали акции Orion B (HE:ORNBV), цена которых упала на 0,32 п. (1,03%), завершив сессию на отметке 30,72. Акции Elisa Corporat. (HE:ELISA) поднялись на 0,21 п. (0,57%), закрывшись на уровне 36,92, а Yit (HE:YIT) снизились в цене на 0,03 п. (0,53%) и завершили торги на отметке 5,58.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (57), а котировки 19 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,64%, или 0,46, достигнув отметки $72,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,02%, или 0,67, до $66,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.196,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,45% до 1,1534, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8966.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 95,40.