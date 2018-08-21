Ещё
Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,60%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.69
77.61
77.80
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
72.70
+0.18 Золото
1188.54
–0.08 РТС
1072.12
+0.35
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1561
–0.0038
07.08
1.1599
20.08
15.08
10.08

Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 0,60% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, коммунальных услуг и нефти и газа.
На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 поднялся на 0,60%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Outokumpu oyj (HE:OUT1V), которые подорожали на 0,1200 п. (2,35%), закрывшись на отметке в 5,2340. Котировки Metsa Board Oyj (HE:METSB) выросли на 0,160 п. (1,98%), завершив торги на уровне 8,235. Бумаги Konecranes ABP (HE:KCRA) выросли в цене на 0,58 п. (1,78%), закрывшись на отметке 33,24.
Лидерами падения стали акции Orion B (HE:ORNBV), цена которых упала на 0,32 п. (1,03%), завершив сессию на отметке 30,72. Акции Elisa Corporat. (HE:ELISA) поднялись на 0,21 п. (0,57%), закрывшись на уровне 36,92, а Yit (HE:YIT) снизились в цене на 0,03 п. (0,53%) и завершили торги на отметке 5,58.
На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (85) превысило количество закрывшихся в минусе (57), а котировки 19 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,64%, или 0,46, достигнув отметки $72,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,02%, или 0,67, до $66,09 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.196,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,45% до 1,1534, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8966.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,29% до 95,40.
Investing.com Россия: последние новости
Главные мировые новости вторника США расширили санкции против России ВШЭ собщает: и свое не идет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США добрались до денег россиян583
В России предложили повысить еще один налог157
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы58
США ввели киберсанкции против россиян12
Трамп уронил доллар43
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
01:00
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
Экономика
04:58
Американцы оставят Россию без газа
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Компании
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение