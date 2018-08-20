Рынок акций Финляндии закрылся ростом, OMX Helsinki 25 прибавил 1,09%

Investing.com — Фондовый рынок Финляндии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов сырья, здравоохранения и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Хельсинки OMX Helsinki 25 подорожал на 1,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Helsinki 25 по итогам сегодняшних торгов были акции Orion B (HE:ORNBV), которые подорожали на 0,81 п. (2,68%), закрывшись на отметке в 31,04. Котировки Stora Enso OYJ (HE:STERV) выросли на 0,360 п. (2,54%), завершив торги на уровне 14,525. Бумаги Metsa Board Oyj (HE:METSB) выросли в цене на 0,155 п. (1,96%), закрывшись на отметке 8,075.

Лидерами падения стали акции DNA Oyj (HE:DNAO), цена которых упала на 0,2700 п. (1,50%), завершив сессию на отметке 17,7600. Акции Outotec (HE:OTE1V) поднялись на 0,072 п. (1,12%), закрывшись на уровне 6,346, а Telia Company AB (HE:TELIA1) снизились в цене на 0,013 п. (0,32%) и завершили торги на отметке 4,014.

На фондовой бирже Хельсинки количество подорожавших бумаг (83) превысило количество закрывшихся в минусе (62), а котировки 14 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,63%, или 0,45, достигнув отметки $72,28 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,28%, или 0,18, до $65,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,01%, или 12,00, до отметки $1.196,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,1462, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8966.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,17% до 95,84.