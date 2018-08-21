Основные индексы акций РФ перешли к росту на нервозном рынке

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в течение дня несколько раз менял направление и к текущему моменту растет по основным индексам.

Индекс Мосбиржи к 17.05 мск прибавлял 0,53%, до 2284,56 пункта, индекс РТС — 0,09%, до 1066,26 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» рос при этом на 38 копеек, до 67,49 рубля, курс евро — на 68 копеек, до 77,77 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,71% — до 72,72 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Детского мира" поднимались на 3,6% — до 88,1 рубля — на фоне позитивной отчетности по МСФО. К текущему моменту акции «Детского мира» растут на 3,11%, до 87,75 рубля.

Группа компаний «Детский мир», крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,031 миллиарда рублей, сообщила ранее во вторник компания.

"Фундаментальную поддержку акциям «Детского мира» оказывают сильные финансовые результаты за первое полугодие по МСФО. С технической точки зрения бумаги «Детского мира» остаются в среднесрочном нисходящем тренде и во вторник не смогли подняться выше … 88,3 рубля. Спешить с открытием «длинных» позиций от текущих уровней не стоит. Рассчитывать на движение в район 90 рублей стоит при закреплении выше 88,3 рубля", — комментирует Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».

Акции Polymetal растут на 1,41%, до 569,5 рубля, также на фоне позитивной отчетности по МСФО. Чистая прибыль Polymetal International plc по МСФО за указанный период выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 175 миллионов долларов.

Акции МТС поднимаются на 1,51%.

Выручка МТС по МСФО во втором квартале выросла на 7% — до 114,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Без учета влияния нового стандарта МСФО, на который компания перешла с 1 января 2018 года, выручка составила 114,9 миллиарда рублей, увеличившись на 7,6% со 106,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль МТС с учетом нового стандарта во втором квартале 2018 года составила 14,3 миллиарда рублей. Без учета влияния нового стандарта МСФО чистая прибыль составила 15 миллиардов рублей, увеличившись на 2,1% с 14,7 миллиарда рублей.

Среди лидеров снижения — префы "Сургутнефтегаза" (-1,3%), «Полюса» (-1,16%), депозитарные расписки En+ (-1,04%), акции ММК (-0,92%), а также акции "Аэрофлота" (-0,87%), Московской биржи (-0,84%), ТГК-1 (-0,77%), ОВК (-0,74%) и префы "Транснефти"

ПРОГНОЗЫ

Выхода ключевой иностранной статистики вечером не запланировано, поэтому закрытие индекса Мосбиржи ожидается недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня, считает Виталий Манжос из «Алго капитал».

Вероятно, осторожность на рынке в ближайшие часы сохранится, отмечает Елена Кожухова из «Велес капитала».