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Рынок акций РФ снижается на фоне сохраняющихся санкционных рисков
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Рынок акций РФ снижается на фоне сохраняющихся санкционных рисков 

Прайм 1 час назад
Фото: ФИНАМ
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в минусе по основным индексам на фоне сохраняющихся санкционных рисков и ослабления рубля.
Индекс Мосбиржи к 12.54 мск снижался на 0,11% — до 2269,94 пункта, индекс РТС — на 0,31%, до 1062,08 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» рос на 22 копейки — до 67,33 рубля, курс евро — на 45 копеек — до 77,54 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,1% — до 72,28 доллара за баррель.
КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ
Акции "Детского мира" подскочили на 3,6% — до 88,1 рубля после выхода позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие текущего года.
К текущему моменту акции ритейлера дорожают на 2,17% — до 86,95 рубля.
Группа компаний «Детский мир», крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом полугодии 2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,031 миллиарда рублей.
Акции Polymetal в начале торгов поднимались на 1,4% — до 569,4 рубля на фоне позитивной отчетности по МСФО за первое полугодие 2018 года.
Чистая прибыль Polymetal по МСФО за указанный период выросла на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 175 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA за период составил 305 миллионов долларов, увеличившись на 19%. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 39% против 38% годом ранее.
К текущему моменту акции компании перешли к снижению и опускаются на 0,05%.
"Результаты компании по EBITDA оказались на уровне ожиданий рынка. Тем не менее, их можно назвать сильными", — считают аналитики Промсвязьбанка.
ЛИДЕРЫ РОСТА
В лидерах роста — акции ЧТПЗ (2,51%), депозитарные расписки «Ленты» (2,42%), акции "Фосагро" (1,32%), МТС (0,84%), «Сафмар Финансовые инвестиции» (0,42%), банка «Санкт-Петербург» (0,32%) и "Норникеля" (0,3%).
Среди лидеров снижения — депозитарные расписки En+ (-1,39%), акции "Русснефти" (-1,25%), "Аэрофлота" (-1,19%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,02%), «Полюса» (-0,88%), "Акрона" (-0,87%), обыкновенные акции "Россетей" (-0,85%), акции Московской биржи (-0,81%).
ПРОГНОЗЫ
В течение дня на российском фондовом рынке возможна нервозность — «перцу» рынку может подбросить банковский комитет Сената США, в котором пройдут слушания по санкциям к России, отметил старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.
Актуальный коридор движения для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2255-2280 пунктов, для индекса РТС — 1050-1065 пунктов, говорит он.
"На российский рынок давление будут оказывать ожидания введения первого раунда санкций от госдепартамента США, который предполагает в основном запрет на продажу РФ товаров военного и двойного назначения. Поэтому позитивный настрой может и не получить должного развития в России. Прогнозируется, что индекс Мосбиржи в ближайшее время продолжит консолидацию в области 2250-2280 пунктов", — считает Анастасия Соснова из «Фридом Финанс».
Прайм: последние новости
США продадут 11 млн баррелей нефти из стратегических запасов‍ Биржи АТР закрылись в основном ростом накануне торговых переговоров Китая с США Чистая прибыль "Детского мира" по МСФО в I полугодии выросла на 46%
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