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Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,36%
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Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,36% 

Investing.com Россия 14 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, здравоохранения и технологий.
На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 снизился на 0,36%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Banca Generali (MI:BGN), которые подорожали на 0,60 п. (2,63%), закрывшись на отметке в 23,44. Котировки UnipolSai Assicurazioni SpA (MI:US) выросли на 0,046 п. (2,39%), завершив торги на уровне 1,972. Бумаги Saipem SpA (MI:SPMI) выросли в цене на 0,0610 п. (1,33%), закрывшись на отметке 4,6470.
Лидерами падения стали акции Pirelli&C SPA (MI:PIRC), цена которых упала на 0,35 п. (4,58%), завершив сессию на отметке 7,25. Акции Atlantia (MI:ATL) поднялись на 0,72 п. (3,81%), закрывшись на уровне 18,18, а Italgas SpA (MI:IG) снизились в цене на 0,137 п. (2,82%) и завершили торги на отметке 4,719.
На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (184) превысило количество закрывшихся в плюсе (159), а котировки 38 акций практически не изменились.
Котировки акций Atlantia (MI:ATL) упали до 3-летнего минимума, упав на 3,81%, 0,72 п., и завершили торги на отметке 18,18. Котировки акций Saipem SpA (MI:SPMI) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 1,33%, 0,0610 п., и завершили торги на отметке 4,6470.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 3,11%, или 2,05, достигнув отметки $67,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 2,73%, или 1,98, до $74,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,19%, или 2,30, до отметки $1.202,30 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,1593, а котировки EUR/GBP повысились на 0,10%, достигнув отметки 0,8976.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 95,03.
Investing.com Россия: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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