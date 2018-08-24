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Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,65%
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Рынок акций Италии закрылся ростом, Investing.com Италия 40 прибавил 0,65% 

Investing.com Россия 46 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов технологий, нефти и газа и туризма и отдыха.
На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 подорожал на 0,65%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Fiat Chrysler Automobiles NV (MI:FCHA), которые подорожали на 0,456 п. (3,25%), закрывшись на отметке в 14,490. Котировки Stmicroelectronics (MI:STM) выросли на 0,435 п. (2,56%), завершив торги на уровне 17,425. Бумаги Buzzi Unicem (MI:BZU) выросли в цене на 0,39 п. (2,15%), закрывшись на отметке 18,28.
Лидерами падения стали акции Pirelli&C SPA (MI:PIRC), цена которых упала на 0,20 п. (2,77%), завершив сессию на отметке 7,16. Акции Snam Rete Gas (MI:SRG) поднялись на 0,072 п. (1,94%), закрывшись на уровне 3,640, а A2A (MI:A2) снизились в цене на 0,021 п. (1,34%) и завершили торги на отметке 1,545.
На Миланской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (188) превысило количество закрывшихся в минусе (141), а котировки 34 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,81%, или 1,23, достигнув отметки $69,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,93%, или 1,44, до $76,17 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,63%, или 19,50, до отметки $1.213,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,75% до 1,1627, а котировки EUR/GBP повысились на 0,42%, достигнув отметки 0,9044.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,55% до 95,02.
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