Рынок акций Франции закрылся разнонаправленно, CAC 40 снизился на 0,02%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов нефти и газа, коммунальных услуг и технологий. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах сырья, потребительских услуг и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 упал на 0,02%, индекс SBF 120 поднялся на 0,01%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Safran SA (PA:SAF), которые подорожали на 1,05 п. (0,97%), закрывшись на отметке в 109,00. Котировки Total SA (PA:TOTF) выросли на 0,44 п. (0,82%), завершив торги на уровне 54,17. Бумаги L’Oreal SA (PA:OREP) выросли в цене на 1,30 п. (0,63%), закрывшись на отметке 207,30.

Лидерами падения стали акции Peugeot SA (PA:PEUP), цена которых упала на 0,78 п. (3,21%), завершив сессию на отметке 23,49. Акции Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP) поднялись на 2,35 п. (2,25%), закрывшись на уровне 102,30, а Renault SA (PA:RENA) снизились в цене на 1,33 п. (1,82%) и завершили торги на отметке 71,55.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Spie SA (PA:SPIE), которые подорожали на 3,88% до отметки 16,050, Ubisoft Entertainment SA (PA:UBIP), которые набрали 2,81%, закрывшись на уровне 94,300, а также акции Eurofins Scientific SE (PA:EUFI), которые повысились на 1,92%, завершив сессию на отметке 478,40.

Лидерами падения стали акции CGG SA (PA:GEPH), которые снизились в цене на 6,37%, закрывшись на отметке 2,352. Акции компании Peugeot SA (PA:PEUP) потеряли 3,21% и завершили сессию на уровне 23,49. Котировки Eramet (PA:ERMT) снизились в цене на 2,31% до отметки 76,00.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (274) превысило количество закрывшихся в плюсе (268), а котировки 124 акций практически не изменились.

Котировки акций Safran SA (PA:SAF) выросли до исторического максимума, повысившись на 0,97%, 1,05 п., и завершили торги на отметке 109,00.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 2,76% до отметки 12.95.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,72%, или 8,70, достигнув отметки $1.194,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,28%, или 0,19, до $67,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,15%, или 0,11, до отметки $74,67 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,34% до 1,1555, а котировки EUR/GBP повысились на 0,37%, достигнув отметки 0,9015.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,47% до 95,45.