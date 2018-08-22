Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, здравоохранения и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,22%, индекс SBF 120 вырос на 0,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые подорожали на 0,50 п. (1,98%), закрывшись на отметке в 25,80. Котировки Vivendi SA (PA:VIV) выросли на 0,43 п. (1,96%), завершив торги на уровне 22,36. Бумаги Carrefour SA (PA:CARR) выросли в цене на 0,26 п. (1,70%), закрывшись на отметке 15,55.

Лидерами падения стали акции Valeo SA (PA:VLOF), цена которых упала на 1,95 п. (4,85%), завершив сессию на отметке 38,28. Акции Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP) поднялись на 4,30 п. (3,95%), закрывшись на уровне 104,65, а Peugeot SA (PA:PEUP) снизились в цене на 0,53 п. (2,14%) и завершили торги на отметке 24,27.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции DBV Technologies SA (PA:DBV), которые подорожали на 3,90% до отметки 37,280, Soitec SA (PA:SOIT), которые набрали 3,69%, закрывшись на уровне 66,000, а также акции Solocal Group SA (PA:LOCAL), которые повысились на 3,59%, завершив сессию на отметке 1,040.

Лидерами падения стали акции Valeo SA (PA:VLOF), которые снизились в цене на 4,85%, закрывшись на отметке 38,28. Акции компании Faurecia (PA:EPED) потеряли 4,16% и завершили сессию на уровне 51,64. Котировки Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP) снизились в цене на 3,95% до отметки 104,65.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (311) превысило количество закрывшихся в минусе (230), а котировки 120 акций практически не изменились.

Котировки акций Valeo SA (PA:VLOF) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 4,85%, 1,95 п., и завершили торги на отметке 38,28. Котировки акций Valeo SA (PA:VLOF) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 4,85%, 1,95 п., и завершили торги на отметке 38,28.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 1,29% до отметки 13.31.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,19%, или 2,30, достигнув отметки $1.202,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 3,19%, или 2,10, до $67,94 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 2,81%, или 2,04, до отметки $74,67 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,19% до 1,1592, а котировки EUR/GBP повысились на 0,10%, достигнув отметки 0,8976.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 95,03.