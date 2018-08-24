Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,24%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,24%, индекс SBF 120 вырос на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции STMicroelectronics NV (PA:STM), которые подорожали на 0,440 п. (2,59%), закрывшись на отметке в 17,425. Котировки ArcelorMittal SA (AS:MT) выросли на 0,610 п. (2,39%), завершив торги на уровне 26,185. Бумаги Atos SE (PA:ATOS) выросли в цене на 1,50 п. (1,49%), закрывшись на отметке 102,35.

Лидерами падения стали акции Peugeot SA (PA:PEUP), цена которых упала на 0,11 п. (0,47%), завершив сессию на отметке 23,38. Акции Engie SA (PA:ENGIE) поднялись на 0,06 п. (0,42%), закрывшись на уровне 13,06, а Veolia Environnement VE SA (PA:VIE) снизились в цене на 0,075 п. (0,41%) и завершили торги на отметке 18,095.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Spie SA (PA:SPIE), которые подорожали на 3,30% до отметки 16,580, STMicroelectronics NV (PA:STM), которые набрали 2,59%, закрывшись на уровне 17,425, а также акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые повысились на 2,39%, завершив сессию на отметке 26,185.

Лидерами падения стали акции Technicolor SA (PA:TCH), которые снизились в цене на 3,51%, закрывшись на отметке 1,126. Акции компании CGG SA (PA:GEPH) потеряли 2,64% и завершили сессию на уровне 2,290. Котировки Iliad (PA:ILD) снизились в цене на 2,43% до отметки 122,60.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (280) превысило количество закрывшихся в минусе (255), а котировки 134 акций практически не изменились.

Котировки акций Iliad (PA:ILD) упали до минимума, упав на 2,43%, 3,05 п., и завершили торги на отметке 122,60.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 1,67% до отметки 12.73.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,64%, или 19,60, достигнув отметки $1.213,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,80%, или 1,22, до $69,05 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 1,91%, или 1,43, до отметки $76,16 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,76% до 1,1628, а котировки EUR/GBP повысились на 0,42%, достигнув отметки 0,9044.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,55% до 95,02.