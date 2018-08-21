Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,54%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов коммунальных услуг, сырья и здравоохранения.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подорожал на 0,54%, индекс SBF 120 подорожал на 0,51%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые подорожали на 0,64 п. (2,60%), закрывшись на отметке в 25,30. Котировки Compagnie de Saint Gobain SA (PA:SGOB) выросли на 0,80 п. (2,25%), завершив торги на уровне 36,38. Бумаги Atos SE (PA:ATOS) выросли в цене на 1,76 п. (1,76%), закрывшись на отметке 101,60.

Лидерами падения стали акции Sodexo SA (PA:EXHO), цена которых упала на 0,82 п. (0,89%), завершив сессию на отметке 91,58. Акции WFD Unibail Rodamco NV (AS:URW) поднялись на 1,15 п. (0,62%), закрывшись на уровне 185,45, а Cap Gemini SA (PA:CAPP) снизились в цене на 0,50 п. (0,44%) и завершили торги на отметке 112,30.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции DBV Technologies SA (PA:DBV), которые подорожали на 6,03% до отметки 35,880, Eramet (PA:ERMT), которые набрали 4,35%, закрывшись на уровне 79,15, а также акции CGG SA (PA:GEPH), которые повысились на 4,10%, завершив сессию на отметке 2,436.

Лидерами падения стали акции Remy Cointreau (PA:RCOP), которые снизились в цене на 2,39%, закрывшись на отметке 122,30. Акции компании Worldline SA (PA:WLN) потеряли 1,26% и завершили сессию на уровне 51,100. Котировки Ipsen (PA:IPN) снизились в цене на 1,22% до отметки 145,75.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (358) превысило количество закрывшихся в минусе (194), а котировки 115 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 4,00% до отметки 13.14.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,18%, или 2,20, достигнув отметки $1.196,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,05%, или 0,69, до $66,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,66%, или 0,48, до отметки $72,69 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,49% до 1,1538, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8965.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,33% до 95,36.