Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,65%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, сырья и технологий.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,65%, индекс SBF 120 вырос на 0,71%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 0,630 п. (2,52%), закрывшись на отметке в 25,635. Котировки Valeo SA (PA:VLOF) выросли на 0,91 п. (2,32%), завершив торги на уровне 40,18. Бумаги Vivendi SA (PA:VIV) выросли в цене на 0,47 п. (2,20%), закрывшись на отметке 21,87.

Лидерами падения стали акции Publicis Groupe (PA:PUBP), цена которых упала на 0,40 п. (0,71%), завершив сессию на отметке 55,66. Акции Sodexo SA (PA:EXHO) поднялись на 0,42 п. (0,45%), закрывшись на уровне 92,40, а Veolia Environnement VE SA (PA:VIE) снизились в цене на 0,030 п. (0,17%) и завершили торги на отметке 18,050.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Eramet (PA:ERMT), которые подорожали на 5,71% до отметки 75,85, DBV Technologies SA (PA:DBV), которые набрали 5,09%, закрывшись на уровне 33,840, а также акции Ubisoft Entertainment SA (PA:UBIP), которые повысились на 3,82%, завершив сессию на отметке 91,360.

Лидерами падения стали акции SCOR (PA:SCOR), которые снизились в цене на 1,88%, закрывшись на отметке 35,01. Акции компании Nexity (PA:NEXI) потеряли 0,86% и завершили сессию на уровне 51,90. Котировки Maisons du Monde SAS (PA:MDM) снизились в цене на 0,83% до отметки 23,800.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (380) превысило количество закрывшихся в минусе (185), а котировки 105 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 9,42% до отметки 13.69.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,00%, или 11,90, достигнув отметки $1.196,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,40%, или 0,26, до $65,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,74%, или 0,53, до отметки $72,36 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,17% до 1,1459, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8965.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 95,86.