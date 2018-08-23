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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,17%
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Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,17% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов химической промышленности, финансов и потребительских товаров.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 снизился на 0,17%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Genmab (CO:GEN), которые подорожали на 15,5 п. (1,47%), закрывшись на отметке в 1.069,0. Котировки Novozymes A/S B (CO:NZYMb) выросли на 4,6 п. (1,34%), завершив торги на уровне 347,6. Бумаги Chr Hansen Holding (CO:CHRH) выросли в цене на 8,6 п. (1,30%), закрывшись на отметке 668,0.
Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), цена которых упала на 150,000 п. (1,62%), завершив сессию на отметке 9.110,000. Акции H Lundbeck (CO:LUN) поднялись на 4,2 п. (1,10%), закрывшись на уровне 378,5, а Danske Bank (CO:DANSKE) снизились в цене на 2,0 п. (1,09%) и завершили торги на отметке 186,2.
На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в минусе (52), а котировки 14 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,28%, или 0,19, достигнув отметки $67,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,15%, или 0,11, до $74,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,72%, или 8,70, до отметки $1.194,60 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,38% до 6,4559, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4595.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 95,46.
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