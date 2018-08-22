Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,33%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, товаров личного пользования и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 вырос на 0,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Gn Store Nord (CO:GN), которые подорожали на 22,9 п. (7,47%), закрывшись на отметке в 329,4. Котировки AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) выросли на 185,00 п. (2,18%), завершив торги на уровне 8.690,000. Бумаги AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли в цене на 196,00 п. (2,16%), закрывшись на отметке 9.260,000.

Лидерами падения стали акции Jyske Bank (CO:JYSK), цена которых упала на 19,3 п. (5,44%), завершив сессию на отметке 335,6. Акции H Lundbeck (CO:LUN) поднялись на 2,3 п. (0,60%), закрывшись на уровне 382,7, а Novo Nordisk A/S Class B (CO:NOVOb) снизились в цене на 1,7 п. (0,54%) и завершили торги на отметке 316,0.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (69) превысило количество закрывшихся в минусе (49), а котировки 18 акций практически не изменились.

Котировки акций Gn Store Nord (CO:GN) выросли до исторического максимума, поднявшись на 7,47%, 22,9 п., и завершили торги на отметке 329,4.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 3,11%, или 2,05, достигнув отметки $67,89 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 2,77%, или 2,01, до $74,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,19%, или 2,30, до отметки $1.202,30 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,21% до 6,4333, а котировки EUR/DKK упали на 0,02%, достигнув отметки 7,4583.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 95,03.