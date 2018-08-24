Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,40%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов ПО и компьютерных услуг, технологий и товаров личного пользования.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 0,40%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), которые подорожали на 236,00 п. (2,59%), закрывшись на отметке в 9.346,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) выросли на 210,00 п. (2,44%), завершив торги на уровне 8.805,000. Бумаги Danske Bank (CO:DANSKE) выросли в цене на 3,4 п. (1,83%), закрывшись на отметке 189,7.

Лидерами падения стали акции Flsmidth&Co (CO:FLS), цена которых упала на 4,4 п. (1,12%), завершив сессию на отметке 387,7. Акции H Lundbeck (CO:LUN) поднялись на 3,0 п. (0,79%), закрывшись на уровне 375,5, а Jyske Bank (CO:JYSK) снизились в цене на 1,6 п. (0,48%) и завершили торги на отметке 332,6.

На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (72) превысило количество закрывшихся в минусе (55), а котировки 13 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,77%, или 1,20, достигнув отметки $69,03 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,91%, или 1,43, до $76,16 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,65%, или 19,70, до отметки $1.213,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,76% до 6,4150, а котировки EUR/DKK упали на 0,00%, достигнув отметки 7,4595.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,55% до 95,02.