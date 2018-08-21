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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,61%
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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,61% 

Investing.com Россия 56 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, здравоохранения и финансов.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 0,61%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS), которые подорожали на 13,3 п. (3,16%), закрывшись на отметке в 434,5. Котировки H Lundbeck (CO:LUN) выросли на 7,7 п. (2,04%), завершив торги на уровне 385,0. Бумаги Jyske Bank (CO:JYSK) выросли в цене на 5,9 п. (1,69%), закрывшись на отметке 354,9.
Лидерами падения стали акции Pandora (CO:PNDORA), цена которых упала на 9,0 п. (2,35%), завершив сессию на отметке 373,9. Акции Genmab (CO:GEN) поднялись на 6,0 п. (0,57%), закрывшись на уровне 1.039,5, а Coloplast A/S (CO:COLOb) снизились в цене на 2,6 п. (0,38%) и завершили торги на отметке 677,2.
На фондовой бирже Копенгагена количество подорожавших бумаг (73) превысило количество закрывшихся в минусе (52), а котировки 12 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,05%, или 0,69, достигнув отметки $66,11 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,64%, или 0,46, до $72,67 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,18%, или 2,20, до отметки $1.196,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,48% до 6,4643, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4595.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,33% до 95,36.
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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