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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,79%
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Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,79% 

Investing.com Россия 30 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, товаров личного пользования и недвижимости.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подорожал на 0,79%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции ISS A/S (CO:ISS), которые подорожали на 8,10 п. (3,77%), закрывшись на отметке в 223,10. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 252,00 п. (2,87%), завершив торги на уровне 9.046,000. Бумаги Pandora (CO:PNDORA) выросли в цене на 10,4 п. (2,79%), закрывшись на отметке 382,9.
Лидерами падения стали акции Gn Store Nord (CO:GN), цена которых упала на 8,9 п. (2,82%), завершив сессию на отметке 306,4. Акции H Lundbeck (CO:LUN) поднялись на 2,8 п. (0,74%), закрывшись на уровне 377,3, а Genmab (CO:GEN) снизились в цене на 7,0 п. (0,67%) и завершили торги на отметке 1.045,5.
На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (59) превысило количество закрывшихся в плюсе (55), а котировки 23 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,35%, или 0,23, достигнув отметки $65,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,71%, или 0,51, до $72,34 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 1,00%, или 11,90, до отметки $1.196,10 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,18% до 6,5082, а котировки EUR/DKK повысились на 0,01%, достигнув отметки 7,4583.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,16% до 95,85.
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