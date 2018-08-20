Ещё
Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,32%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.45
76.75
77.15
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
72.39
–0.10 Золото
1187.93
–0.09 РТС
1065.34
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1458
–0.0096
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,32% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, потребительских услуг и потребительских товаров.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 поднялся на 0,32%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции F.Rama (LS:RAMA), которые подорожали на 0,200 п. (1,98%), закрывшись на отметке в 10,300. Котировки Sonae SGPS SA (LS:YSO) выросли на 0,0175 п. (1,85%), завершив торги на уровне 0,9630. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0480 п. (1,48%), закрывшись на отметке 3,2840.
Лидерами падения стали акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), цена которых упала на 0,0045 п. (2,05%), завершив сессию на отметке 0,2155. Акции Altri SGPS SA (LS:ALSS) поднялись на 0,0700 п. (0,84%), закрывшись на уровне 8,2800, а Semapa (LS:SEM) снизились в цене на 0,1200 п. (0,65%) и завершили торги на отметке 18,3000.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 4 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,72%, или 0,52, достигнув отметки $72,35 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,40%, или 0,26, до $65,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,98%, или 11,60, до отметки $1.195,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,18% до 1,1460, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8964.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 95,86.
Investing.com Россия: последние новости
Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,55% Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,64% Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,41%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дальневосточные гектары отдадут китайцам254
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля81
Названы сроки нового банковского кризиса31
Коррупционеры будут платить пенсии россиянам196
Россиян могут оставить без all inclusive81
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение