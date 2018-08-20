Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги понедельника ростом за счет укрепления секторов финансов, потребительских услуг и потребительских товаров.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 поднялся на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции F.Rama (LS:RAMA), которые подорожали на 0,200 п. (1,98%), закрывшись на отметке в 10,300. Котировки Sonae SGPS SA (LS:YSO) выросли на 0,0175 п. (1,85%), завершив торги на уровне 0,9630. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0480 п. (1,48%), закрывшись на отметке 3,2840.

Лидерами падения стали акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA), цена которых упала на 0,0045 п. (2,05%), завершив сессию на отметке 0,2155. Акции Altri SGPS SA (LS:ALSS) поднялись на 0,0700 п. (0,84%), закрывшись на уровне 8,2800, а Semapa (LS:SEM) снизились в цене на 0,1200 п. (0,65%) и завершили торги на отметке 18,3000.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (23) превысило количество закрывшихся в минусе (12), а котировки 4 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,72%, или 0,52, достигнув отметки $72,35 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,40%, или 0,26, до $65,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,98%, или 11,60, до отметки $1.195,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,18% до 1,1460, а котировки EUR/GBP упали на 0,08%, достигнув отметки 0,8964.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,15% до 95,86.