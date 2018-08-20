Российский авторынок: «корейцев» покупают больше, чем отечественных машин 

Подведены итоги продаж новых «легковушек» в России и получена статистика по распределению долей.
В период с января по июль текущего года на российском рынке было продано 992 673 новых легковых автомобилей, что на 17% меньше, чем в прошлом году. Отметим, пиковый рост рынка был зафиксирован в январе — 31,3%, но от месяца к месяцу этот показатель только снижался — июль пока стал самым слабым — 10,8% роста.
Почти четверть продаж на российском рынке составляют автомобили корейских марок (24,6%), информирует аналитическое агентство «Автостат». Второе место за отечественными автомобилями, доля которых в нашей стране составляет 22,3%.
Место
Бренды какой страны
Доля на российском рынке
1 Корейские
24,6%
2 Российские
22,3%
3 Японские
19,7%
4 Немецкие
12,1%
5 Французские
8,8%
6 Американские
4,6%
7 Чешские
4,3%
8 Китайские
1,8%
9 Английские
0,7%
10 Узбекские
0,6%
Японские бренды в этом рейтинге занимают третью строчку — 19,7%, на четвертом месте немецкие бренды с долей в 12,1%. Проще говоря, каждый пятый проданный автомобиль — «японец», а восьмой — «немец».
На местах с пятого по десятое расположились представители следующих автопромов: французские (8,8%), американские (4,6%), чешские (4,3%), китайские (1,8%), английские (0,7%) и узбекские (0,6%). В рейтинг ТОП-10 не попали шведские марки, доля которых составила 0,4%.
Ранее портал «Карельские Вести» публиковал рейтинг ТОП-25 брендов на мировом рынке.
По материалам: www.kolesa.ru