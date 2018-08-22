Доллар под давлением риторики официальных лиц

Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». В среду единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,157 после динамичного укрепления в течение предыдущих двух сессий.

Джерома Пауэлла. [КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Доллар отступает по отношению к основным валютам с понедельника, чему поспособствовала критика со стороны президента США Дональда Трампа в отношении главы ФРС

Напомним, на одном из мероприятии в выходные американский президент заявил, что Пауэлл не оправдал его надежд, так как Трамп надеялся на продолжение политики дешевых денег, а руководство Федрезерва вместо этого проводит монетарное ужесточение. Позже Трамп добавил в одном из интервью, что «не в восторге» от Пауэлла и ждал от него «больше помощи».

Дополнительное давление на американскую валюту вчера создал президент ФРБ Далласа Роберт Каплан , который высказался о том, что ожидает еще 3-4 повышений ключевой ставки, прежде чем ФРС возьмет паузу и оценит ситуацию.

Это еще далеко не все события на текущую неделю — впереди у валютного рынка как минимум два немаловажных мероприятия. Сегодня, в среду, Федрезерв опубликует «минутки» заседания за 31 июля — 1 августа, а 24 августа Джером Пауэлл выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон Хоуле. Инвестиционное сообщество каждый год пристально отслеживает это мероприятие на предмет комментариев о монетарной политике, и тот раз не станет исключением.

С технической точки зрения, курс EUR/USD вернулся в зону выше уровня 1,154, но с учетом перекупленности потенциал укрепления в краткосрочной перспективе выглядит весьма ограниченным.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart

Саидова Зарина, ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК «ФИНАМ»