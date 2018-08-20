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Минэнерго США продаст 11 млн баррелей нефти из своего резерва
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Минэнерго США продаст 11 млн баррелей нефти из своего резерва 

ТАСС 17 минут назад
ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики США приняло решение продать 11 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Министерство «продаст в общей сложности 11 млн баррелей сырой нефти из стратегического нефтяного резерва», отмечается в документе. Заявки на приобретение нефти с заводов штатов Техас и Луизиана, как пояснили в ведомстве, будут приниматься до 28 августа. Поставки начнутся в октябре и ноябре.
Согласно двум ранее принятым законам, Конгресс обязал ведомство продать 25 млн баррелей сырой нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет (в США наступает 1 октября), начиная с 2017 года, а также 58 млн баррелей за восемь лет, начиная с 2018 года.
Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 713,5 млн баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 727 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительству.
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