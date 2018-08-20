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20 отпадных товаров с AliExpress, которые самому хочется
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20 отпадных товаров с AliExpress, которые самому хочется 

iPhones.ru 56 минут назад
Фото: iPhones.ru
20 отпадных товаров с AliExpress, которые самому хочетсяГотовитесь вернуться в рабочую пучину после летнего отдыха? Сделайте свое рабочее место удобней и комфортней, заказав полезные штуки с AliExpress.
Первым делом посмотрите на три классные штуки в нашем Telegram.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Компактный роутер
Небольшой маршрутизатор с Lan-портом и USB  Цена: 1 100 руб., купить с кэшбеком
2. Переносная клавиатура
Для любителей работать в поездках с планшета или смартфона.
Цена: от 1 637 руб., купить с кэшбеком
3. Посуда для картошки фри  Специальная емкость для жареной картошки и соуса.
Цена: 351 руб., купить с кэшбеком
4. Термос для супа
Нужная штука для горячих обедов в офисе.
Цена: 1 580 руб., купить с кэшбеком
5. Универсальный разводной ключ
Ключ с трещоткой под разные размеры гаек.
Цена: от 1 900 руб., купить с кэшбеком
6. Кофейная чашка
Чашка с отделением для печенек.
Цена: от 672 руб., купить с кэшбеком
7. Мультитул 19 в 1  Весь набор самых необходимых инструментов прямо в кармане.
Цена: 671 руб., купить с кэшбеком
8. Держатель для смартфона
Удобное крепление для гаджета в авто.
Цена: 183 руб., купить с кэшбеком
9. Напоминалка для компьютера
Необычная панель для стикеров и пометок.
Цена: 641 руб., купить с кэшбеком
10. Обложка для документов и карточек
Кожаная обложка с несколькими отделениями.
Цена: 783 руб., купить с кэшбеком
11. Папку для планшета
Защищенный чехол для планшета c диагональю до 10″.
Цена: 569 руб., купить с кэшбеком
12. Наружный термометр
Минималистичный термометр с удобным креплением.
Цена: 433 руб., купить с кэшбеком
13. Водонепроницаемый мешок
Большой мешок на 25 литров для защиты вещей в походе.
Цена: 825 руб., купить с кэшбеком
14. Кабель для наушников
Прочный кабель даст вторую жизнь любимым проводным наушникам.
Цена: 267 руб., купить с кэшбеком
15. Bluetooth адаптер
Сделает любые колонки или аудиосистему беспроводными.
Цена: 857 руб., купить с кэшбеком
16. Карманный алкотестер
Удобное средство определения степени опьянения.
Цена: 687 руб., купить с кэшбеком
17. Дубликатор ключей и пропусков
Можно сделать запасной пропуск в офис.
Цена: 900 руб., купить с кэшбеком
18. Удобная ветровка
Несколько расцветок и размеров на выбор.
Цена: 2 022 руб., купить с кэшбеком
19. Держатели для кабелей
На кухонную тематику.
Цена: 171 руб., купить с кэшбеком
20. Органайзер для футболок
Экономит место дома и в чемодане во время поездок.
Цена: от 962 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен  С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
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