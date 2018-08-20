20 отпадных товаров с AliExpress, которые самому хочется

20 отпадных товаров с AliExpress, которые самому хочетсяГотовитесь вернуться в рабочую пучину после летнего отдыха? Сделайте свое рабочее место удобней и комфортней, заказав полезные штуки с AliExpress.

Первым делом посмотрите на три классные штуки в нашем Telegram.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

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1. Компактный роутер

Небольшой маршрутизатор с Lan-портом и USB Цена: 1 100 руб., купить с кэшбеком

2. Переносная клавиатура

Для любителей работать в поездках с планшета или смартфона.

Цена: от 1 637 руб., купить с кэшбеком

3. Посуда для картошки фри Специальная емкость для жареной картошки и соуса.

Цена: 351 руб., купить с кэшбеком

4. Термос для супа

Нужная штука для горячих обедов в офисе.

Цена: 1 580 руб., купить с кэшбеком

5. Универсальный разводной ключ

Ключ с трещоткой под разные размеры гаек.

Цена: от 1 900 руб., купить с кэшбеком

6. Кофейная чашка

Чашка с отделением для печенек.

Цена: от 672 руб., купить с кэшбеком

7. Мультитул 19 в 1 Весь набор самых необходимых инструментов прямо в кармане.

Цена: 671 руб., купить с кэшбеком

8. Держатель для смартфона

Удобное крепление для гаджета в авто.

Цена: 183 руб., купить с кэшбеком

9. Напоминалка для компьютера

Необычная панель для стикеров и пометок.

Цена: 641 руб., купить с кэшбеком

10. Обложка для документов и карточек

Кожаная обложка с несколькими отделениями.

Цена: 783 руб., купить с кэшбеком

11. Папку для планшета

Защищенный чехол для планшета c диагональю до 10″.

Цена: 569 руб., купить с кэшбеком

12. Наружный термометр

Минималистичный термометр с удобным креплением.

Цена: 433 руб., купить с кэшбеком

13. Водонепроницаемый мешок

Большой мешок на 25 литров для защиты вещей в походе.

Цена: 825 руб., купить с кэшбеком

14. Кабель для наушников

Прочный кабель даст вторую жизнь любимым проводным наушникам.

Цена: 267 руб., купить с кэшбеком

15. Bluetooth адаптер

Сделает любые колонки или аудиосистему беспроводными.

Цена: 857 руб., купить с кэшбеком

16. Карманный алкотестер

Удобное средство определения степени опьянения.

Цена: 687 руб., купить с кэшбеком

17. Дубликатор ключей и пропусков

Можно сделать запасной пропуск в офис.

Цена: 900 руб., купить с кэшбеком

18. Удобная ветровка

Несколько расцветок и размеров на выбор.

Цена: 2 022 руб., купить с кэшбеком

19. Держатели для кабелей

На кухонную тематику.

Цена: 171 руб., купить с кэшбеком

20. Органайзер для футболок

Экономит место дома и в чемодане во время поездок.

Цена: от 962 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!