Эльвира Набиуллина дала прогноз по росту российской экономики 

Темпы роста российской экономики в ближайшей перспективе вряд ли превысят 1,5-2% в год, даже если нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Такой прогноз дала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью американской газете The Wall Street Journal.
В 2018 году ЦБ ожидает рост ВВП в интервале 1,5-2%. Официальный прогноз Минэкономразвития — 1,9%.
В первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года российская экономика подросла на 1,6%. Такую оценку на прошлой неделе дала Федеральная служба государственной статистики (Росстат).