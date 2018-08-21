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Набиуллина: Рост экономики РФ вряд ли превысит 1,5-2% в год
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Набиуллина: Рост экономики РФ вряд ли превысит 1,5-2% в год 

Прайм 33 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью The Wall Street Journal рассказала, что, по ее мнению, темпы роста российской экономики вряд ли превысят 1,5-2% в год.
По мнению главы регулятора, даже в случае, если мировые цены на нефть достигнут $100 за баррель, «очень маловероятно, что рост нашей экономики может превысить 1,5%-2%».
Она также отметила, что несмотря на то, что чистка финансового сектора РФ почти завершена, есть и более значительные проблемы в экономике страны в целом.
"Предыдущая модель экономического роста себя исчерпала", — заявила Набиуллина.
Она отметила, что сейчас усилия ЦБ прежде всего направлены на улучшение состояния банковского сектора страны.
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Комментарии  Ещё 7 источников 
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