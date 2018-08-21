Набиуллина: Рост экономики РФ вряд ли превысит 1,5-2% в год

По мнению главы регулятора, даже в случае, если мировые цены на нефть достигнут $100 за баррель, «очень маловероятно, что рост нашей экономики может превысить 1,5%-2%».

Она также отметила, что несмотря на то, что чистка финансового сектора РФ почти завершена, есть и более значительные проблемы в экономике страны в целом.

"Предыдущая модель экономического роста себя исчерпала", — заявила Набиуллина.

Она отметила, что сейчас усилия ЦБ прежде всего направлены на улучшение состояния банковского сектора страны.