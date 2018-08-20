Набиуллина заявила, что темпы роста российской экономики вряд ли превысят 1,5-2% в год

"Предыдущая модель [основанного на потребительском спросе] экономического роста себя исчерпала", — приводит издание слова главы ЦБ. Как пишет The Wall Street Journal, Набиуллина в интервью заявила, что даже если цена на нефть поднимется до $100, то все равно «очень маловероятно, что наша экономика может вырасти больше, чем на 1,5-2%» в год.

Глава Центробанка подчеркнула, что ее усилия направлены прежде всего на улучшение состояния российского банковского сектора. «Для всех стало очевидно, что надо что-то делать», — сказала изданию Набиуллина. «В обстоятельствах, когда мы начали сталкиваться с внешними вызовами и геополитическими рисками, финансовой системе необходимо было стать очень сильной и очень стабильной», — добавила она.

Для этого, по ее словам, иногда приходится принимать непопулярные решения. The Wall Street Journal в связи с этим напоминает о многочисленных отзывах банковский лицензий и принимавшемся в декабре 2014 года решении ЦБ повысить ключевую ставку до 17% годовых.

"Трудные решения трудно объяснить [правительству]", — цитирует газета Набиуллину. «Для меня было легко принять то решение по ставке, так как я была уверена, что альтернативы не было», — приводит издание ее слова. При этом, как отмечает издание, Набиуллина в интервью газете подтвердила, что проводимая Центробанком чистка российского финансового сектора почти завершилась.

Ранее ЦБ оценил годовой темп прироста ВВП России во втором квартале в 1,8-2,2%. При этом, по оценкам регулятора, годовой темп прироста ВВП в третьем и четвертом кварталах замедлится до 1,5-2%.