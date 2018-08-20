Ещё
Набиуллина заявила, что темпы роста российской экономики вряд ли превысят 1,5-2% в год
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.15
$
67.45
76.75
77.15
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
72.19
+0.00 Золото
1190.73
+0.05 РТС
1065.34
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1480
–0.0074
06.08
1.1554
19.08
14.08
09.08

Набиуллина заявила, что темпы роста российской экономики вряд ли превысят 1,5-2% в год 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Темпы роста российской экономики в обозримой перспективе вряд ли превысят 1,5-2% в год. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном в понедельник кратком интервью газете The Wall Street Journal.
"Предыдущая модель [основанного на потребительском спросе] экономического роста себя исчерпала", — приводит издание слова главы ЦБ. Как пишет The Wall Street Journal, Набиуллина в интервью заявила, что даже если цена на нефть поднимется до $100, то все равно «очень маловероятно, что наша экономика может вырасти больше, чем на 1,5-2%» в год.
Глава Центробанка подчеркнула, что ее усилия направлены прежде всего на улучшение состояния российского банковского сектора. «Для всех стало очевидно, что надо что-то делать», — сказала изданию Набиуллина. «В обстоятельствах, когда мы начали сталкиваться с внешними вызовами и геополитическими рисками, финансовой системе необходимо было стать очень сильной и очень стабильной», — добавила она.
Для этого, по ее словам, иногда приходится принимать непопулярные решения. The Wall Street Journal в связи с этим напоминает о многочисленных отзывах банковский лицензий и принимавшемся в декабре 2014 года решении ЦБ повысить ключевую ставку до 17% годовых.
"Трудные решения трудно объяснить [правительству]", — цитирует газета Набиуллину. «Для меня было легко принять то решение по ставке, так как я была уверена, что альтернативы не было», — приводит издание ее слова. При этом, как отмечает издание, Набиуллина в интервью газете подтвердила, что проводимая Центробанком чистка российского финансового сектора почти завершилась.
Ранее ЦБ оценил годовой темп прироста ВВП России во втором квартале в 1,8-2,2%. При этом, по оценкам регулятора, годовой темп прироста ВВП в третьем и четвертом кварталах замедлится до 1,5-2%.
ТАСС: последние новости
Меркель: Украина должна сохранить свою роль в поставках газа в Европу Курс доллара вырос до 67,23 рубля Прибыль российских страховщиков в первом квартале выросла более чем вдвое
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны объединяются против США148
Оставят без газа: американцы ударят Россию по трубе24
Дальневосточные гектары отдадут китайцам714
Дан прогноз по дальнейшей судьбе рубля126
Коррупционеры будут платить пенсии россиянам220
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:58
Оставят без газа: американцы ударят Россию по трубе
Экономика Статьи
03:13
«Выкручивание рук не остановит российский газопровод»
Экономика Рынки
28:44
Кризис в Турции: что будет с российскими туристами
Личный счет Рынки
06:55
«Что я буду платить в бюджет деньги, их все равно украдут»
Статьи Экономика
10:33
Германия не смогла отказаться от «Северного потока-2»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение