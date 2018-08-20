Московский НПЗ привлекут к административной ответственности за невыполнение предписания Ростехнадзора 

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (МТУ Ростехнадзора) провело внеплановую выездную проверку выполнения пунктов ранее выданного предписания Московскому нефтеперерабатывающему заводу (предприятие нефтяной компании «Газпром нефть»). Об этом говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверки было выявлено невыполнение пунктов предписания. В частности, без разрешения на ввод в эксплуатацию эксплуатируется установка ЛЧ 24-2000, в производственном помещении отсутствует сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем.
Кроме того, не установлен назначенный срок службы с учетом конкретных условий эксплуатации бочковых насосов.
По результатам проверки «Газпромнефть-МНПЗ» и его должностные лица будут привлечены к административной ответственности.
Московский НПЗ — нефтеперерабатывающее предприятие компании «Газпром нефть». Завод обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона, снабжая в том числе Московский авиаузел. С 2011 года «Газпром нефть» ведет комплексную модернизацию Московского НПЗ общей стоимостью более 250 миллиардов рублей.