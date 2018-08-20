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Reuters: заподозренный в конфликте интересов Merrill Lynch выплатит властям США $8,9 млн
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Reuters: заподозренный в конфликте интересов Merrill Lynch выплатит властям США $8,9 млн 

ТАСС 51 минуту назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Американский инвестиционный банк Merrill Lynch согласился выплатить властям США $8,9 млн в обмен на снятие претензий в связи с предполагаемым конфликтом интересов. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
По его данным, федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США инициировала расследование в отношении подразделения Merrill Lynch, занимающегося анализом фондового рынка. Регулятор заподозрил его в наличии конфликта интересов, связанного со сторонней фирмой, название которой не приводится.
В Комиссии выяснили, что подразделение Merrill Lynch рекомендовало своим клиентам пользоваться услугами и продуктами данной фирмы, не раскрывая наличия в этом своей заинтересованности, что является нарушением. Как отмечает Reuters, инвестбанк согласился выплатить регулятору указанную сумму в обмен на снятие всех претензий, возникших по результатам расследования. При этом Merrill Lynch отказался сознаться в нарушениях или же опровергнуть выводы Комиссии.
Merrill Lynch является инвестиционным подразделением финансового конгломерата Bank of America. Последний в марте согласился выплатить властям штата Нью-Йорк $42 млн в обмен на прекращение расследования, инициированного в связи со вскрывшимися многочисленными нарушениями, которые банк допускал при проведении электронных торгов.
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