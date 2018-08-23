До ноября рубль может оставаться в диапазоне 65-69 за доллар

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись разнонаправленно. S&P 500 взял паузу после исторических рекордов, установленных накануне. На данном этапе «бычий рынок» длится 3453 дня, в течение которых с марта 2009 года корпорации выкупили $4 трлн собственных акций и выделили $3 трлн акционерам в виде дивидендов.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04%, закрывшись на уровне 2861,82 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,34%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,38%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт — до 2,82%.

ФРС на фоне сильных экономических показателей остается верной взятому курсу на плановое ужесточение монетарной политики, повышая ставки раз в квартал, отмечая при этом, что основным риском для деловых настроений и занятости по-прежнему является угроза полномасштабных торговых войн.

Очередное заседание американского регулятора пройдет 25-26 сентября.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,91%, закрывшись на отметке $74,90 на фоне вышедших данных от американского Минэнерго , согласно которым запасы «черного золота» в США на прошлой неделе сократились на 5,84 миллиона баррелей, что оказалось лучше прогнозов экспертов, ждавших снижения на 1,5 миллиона баррелей.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $74,12 и $73,50, сопротивления расположены на $75 и $75,75.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,23%, закрывшись на отметке 2297,06 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2280 и 2260 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2320 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 110000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 68,03, снизившись на 1,12% по отношению к доллару США.