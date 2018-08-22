Локальному укреплению рубля мешают покупки валюты ЦБ

Американские биржевые площадки во вторник завершили торговую сессию ростом, индекс широкого рынка S&P 500 в рамках торговой сессии обновил исторический рекорд 2373.23 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,21%, закрывшись на отметке 2862,96 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,25%, высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,49%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта до 2,84%.

С марта 2009 года S&P вырос на 321% и, если индекс сможет прибавить еще 4%, то превзойдет бычий рынок времен Великой депрессии, когда с июня 1932 года по март 1937 года S&P500 вырос на 325%. Однако самым продолжительным бычьим рынком в истории был рост индикатора с октября 1990 года по март 2000 года, который составил 417% и закончился кризисом dotcom.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,01%, закрывшись на отметке $72,81 на фоне вышедших данных от Американского института нефти, согласно которым запасы «черного золота» в США на прошлой неделе сократились на 5,17 млн баррелей. Сегодня в 17.30 мск рынки будут ждать основной статистики от заокеанского Минэнерго , которые определят динамику нефтяных цен до конца текущей недели.

В настоящий момент поддержкой по Brent выступает отметка $72, сопротивления расположены на $73,10 и $73,90.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,85%, закрывшись на отметке 2291,76 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2270 и 2250 пунктов, сопротивления расположены на 2300 и 2320 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 106200 и основная в диапазоне 105000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 110000 и 112000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,27, снизившись на 0,25% по отношению к доллару США. С 17 августа Банк России возобновил покупки валюты после шестидневной паузы, из-за которой, по оценке экспертов Morgan Stanley , ежедневные покупки валюты могут составить до 24.3 млрд рублей, вместо плановых 16.66 млрд рублей в день. В свою очередь сегодня Минфином отменен аукцион по размещению облигаций федерального займа, в связи с ожиданиями введения санкций от Госдепа США

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 67,65, поддержки расположены на 66,50 и 65,80.