Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,00%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производителей товаров массового потребления, IT и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite упал на 0,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Aurora Cannabis Inc (TO:ACB), которые подорожали на 1,110 п. (17,08%), закрывшись на отметке в 7,610. Котировки Canopy Growth Corp (TO:WEED) выросли на 4,930 п. (11,18%), завершив торги на уровне 49,020. Бумаги Trican Well Service Ltd (TO:TCW) выросли в цене на 0,220 п. (8,18%), закрывшись на отметке 2,910.

Лидерами падения стали акции Quebecor Inc Class B (TO:QBRb), цена которых упала на 1,31 п. (4,71%), завершив сессию на отметке 26,48. Акции Badger Daylighting Ltd (TO:BAD) поднялись на 1,18 п. (3,72%), закрывшись на уровне 30,55, а NovaGold Resources Inc (TO:NG) снизились в цене на 0,14 п. (2,85%) и завершили торги на отметке 4,77.

На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (551) превысило количество закрывшихся в минусе (534), а котировки 131 акций практически не изменились.

Котировки акций Canopy Growth Corp (TO:WEED) выросли до исторического максимума, повысившись на 11,18%, 4,930 п., и завершили торги на отметке 49,020.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 0,15% до отметки 13.28.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 1,10%, или 13,00, достигнув отметки $1.197,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,28%, или 0,18, до $65,39 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,54%, или 0,39, до отметки $72,22 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,13% до 0,7665, а котировки CAD/EUR упали на 0,24%, достигнув отметки 0,6676.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,33% до 95,68.