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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,27%
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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,27% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов IT, производителей товаров массового потребления и второстепенных товаров и услуг.
На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite снизился на 0,27%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Ivanhoe Mines Ltd. (TO:IVN), которые подорожали на 0,210 п. (10,34%), закрывшись на отметке в 2,240. Котировки Air Canada (TO:AC) выросли на 2,060 п. (8,33%), завершив торги на уровне 26,780. Бумаги Aurora Cannabis Inc (TO:ACB) выросли в цене на 0,590 п. (7,75%), закрывшись на отметке 8,200.
Лидерами падения стали акции Husky Energy Inc (TO:HSE), цена которых упала на 0,56 п. (2,55%), завершив сессию на отметке 21,23. Акции Brookfield Asset Management Inc (TO:BAMa) поднялись на 1,43 п. (2,51%), закрывшись на уровне 55,55, а Knight Therapeutics Inc (TO:GUD) снизились в цене на 0,21 п. (2,46%) и завершили торги на отметке 8,33.
На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (588) превысило количество закрывшихся в минусе (503), а котировки 136 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 1,13% до отметки 13.43.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,56%, или 6,70, достигнув отметки $1.201,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,60%, или 0,39, до $65,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подорожали на 0,40%, или 0,29, до отметки $72,50 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD существенно не изменилась 0,00% до 0,7669, а котировки CAD/EUR упали на 0,73%, достигнув отметки 0,6627.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,56% до 95,14.
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