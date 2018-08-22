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В сентябре ждем коррекцию в США
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В сентябре ждем коррекцию в США 

Прайм 30 минут назад
Фото: ФИНАМ
Сегодня индекс РТС находится на отрицательной территории — инвесторы ждут результатов встречи делегаций Китая и США по торговым вопросам, которая закончится завтра. Сенсаций не ожидается, но комментарии Трампа после этой встречи для рынка важны. Индекс РТС может в ближайшие дни вырасти в район 1110 пунктов, но на масштабный рост я бы не рассчитывал. В этом году конгресс США введет новые санкции и самое печальное, они могут коснуться госбанков, а в первом квартале именно акции Сбербанка были драйверами роста.
Кроме того, текущий рост нефти носит технический характер и долго не продлится. Инвесторы оценивают влияние ожидающегося снижения запасов нефти в США и, с другой стороны, планов правительства США выпустить на рынок часть стратегического резерва нефти. Американской правительство выпустит на рынок 11 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Ожидается, что этот шаг поможет избежать чрезмерного ужесточения нефтяного рынка из-за восстановления санкций на иранскую нефть. Кроме этого, инвесторы ожидают выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в конце недели. Выпуск нефти из SPR, запланированный на период с октября по декабрь, воспринимается участниками нефтяного рынка как попытка ослабить влияние антииранских санкций и понизить цены на бензин для американских избирателей. Возобновление антииранских санкций вступит в силу в начале ноября, а сразу после этого — 6 ноября — в США пройдут промежуточные выборы. Объемы запасов сырой нефти в США, согласно прогнозам экспертов, опрошенных Bloomberg, за прошедшую неделю упали на 2 млн баррелей. Официальные данные от минэнерго США выйдут сегодня.
Американские фондовые индексы завершили вчерашний день на позитивной ноте (особенно Russell 2000). Но инвесторы смотрят не на вчерашний день, а на фьючерсы на открытие американского рынка, которые находятся в отрицательной зоне. Интереснее всего наблюдать за акциями Tesla (+4,36%). В этом году котировки показывают очень большие колебания и поставщики комплектующих в большинстве своем не верят в финансовую устойчивость компании. На днях JP Morgan резко понизил целевой уровень по акциям Tesla. В аналитической заметке аналитик JP Morgan Райан Бринкман сообщил, что «преждевременно» оценивать Tesla по цене, установленной в рамках предполагаемой сделки по уходу компании с открытого рынка. Эта сделка может не состояться. 7 августа Илон Маск сообщил в Твиттере, что компания станет непубличной, ее акции будут выкуплены по $420, финансирование «получено». Аналитики JP Morgan считают, что последние события говорят о том, что финансирование получено не было, «как не было получено и никакого официального предложения». Оценивая Tesla «исключительно по фундаментальным показателям», аналитики прогнозируют падение котировок до $195 к декабрю, сообщил Бринкман. Это на 35% ниже текущих уровней. При этом с апреля котировки находятся на восходящем тренде (в данный момент в районе 300), поэтому на этой неделе рынок может наказать «медведей». В начале прошлой недели Маск написал в Твиттере, что он ведет переговоры с фирмой Silver Silver и инвестиционным банком Goldman Sachs в качестве советников в своих усилиях по привлечению средств в десятки миллиардов долларов и привлечению частного автопроизводителя. Кроме того продолжаются переговоры по финансированию с суверенным фондом Саудовской Аравии. Один позитивный твит Маска по прогрессу в этих переговоры способен поднять котировки на 7-10%.
В сентябре велика вероятность коррекции американского рынка и, как следствие, снижения отечественного. Сезон отчетов закончится, есть большие проблемы с торговыми спорами, велики шансы на рост ставки. Кроме того, промежуточные выборы в Конгресс США будут провоцировать политиков на резкие заявления, а их фондовый рынок не любит.
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Курс евро колеблется на фоне новостей о встрече представителей КНР и США Индекс Мосбиржи поднялся выше отметки в 2300 пунктов Доллар остается под давлением комментариев Трампа, евро дорожает
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