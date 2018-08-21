Трамп обвинил страны ЕС и Китай в манипуляциях с курсами национальных валют

"Китай, безусловно, манипулирует своей валютой, — заявил Трамп. — И я думаю, такие же манипуляции проводятся с евро".

Глава Белого дома подчеркнул, что США «решительно ведут переговоры с другими государствами». «Мы должны победить, но мне необходима поддержка со стороны ФРС », — заявил Трамп, вновь раскритиковав политику постепенного повышения базовой процентной ставки, проводимую Федеральной резервной службой.

С момента вступления Трампа в должность главы государства в январе прошлого года ФРС уже пять раз повышала базовую процентную ставку. В середине июня Федрезерв повысил ставку до 1,75-2%. Ожидается, что к концу этого года он повысит ставку еще дважды, а в следующем году — еще три раза.