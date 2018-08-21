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До 1194,6 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1194,6 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
ИА Синьхуа
31 минуту назад
Комментарии
Нью-Йорк, 20 августа /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в декабре выросла на 10,4 долл или 0,88 проц до 1194,6 долл США за унцию. —0—
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