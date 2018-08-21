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Набиуллина: темпы роста экономики вряд ли превысят 1,5-2% в год
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Набиуллина: темпы роста экономики вряд ли превысят 1,5-2% в год 

Карельские вести 51 минуту назад
По мнению главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, темпы роста национальной экономики в ближайшее время вряд ли превысят 1,5-2% в год. Об этом она рассказала в интервью The Wall Street Journal.
По ее словам, старая экономическая модель себя полностью исчерпала, поэтому даже если нефть вырастет в цене до 100 долларов за баррель, то все равно «очень маловероятно, что российская экономика может вырасти больше, чем на 1,5-2%» в год.
Также она отметила, что проводимая ее ведомством чистка российского финансового сектора почти завершилась.
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