Китай не будет использовать курс юаня в качестве инструмента в торговом споре с США

Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Китай не намерен использовать курс своей валюты — юаня — в качестве инструмента в торговом конфликте с США, заявил начальник департамента по вопросам монетарной политики Народного банка Китая (ЦБ) Ли Бо.

"Курс юаня главным образом определяется спросом на рынке. Мы не собираемся использовать курс юаня в качестве инструмента в торговых трениях или в других внешних проблемах", — заявил на брифинге Ли Бо.

Глава китайского ЦБ отметил, что вместе с поддерживанием гибкости обменного курса национальной валюты, регулятор поддерживает «нижнюю границу» курса и в случае необходимости при помощи осторожной макрополитики обеспечивает стабильность рынка иностранной валюты.

"Курс в конечном итоге определяется экономической базой. Экономическая база Китая прочная. У нас есть уверенность и все возможности для того, чтобы поддерживать курс юаня на рациональном уровне", — подчеркнул представитель Народного банка Китая.

Китайский ЦБ на фоне обострившегося торгового конфликта между США и КНР уже больше месяца постепенно понижает курс национальной валюты к доллару, при этом в некоторое дни наблюдалось незначительное укрепление юаня.

С 17 августа китайская валюта укреплялась третью торговую сессию подряд. Во вторник Народный банк Китая укрепил курс юаня сразу на 0,52%, установив его на отметке 6,8360 за $1.

Как писали «Вести. Экономика», министерство торговли Китая ранее сообщило, что в конце августа китайская делегация отправится в Соединенные Штаты для торговых переговоров.

Переговоры между Пекином и Вашингтоном пройдут по инициативе Соединенных Штатов. Проводить их с американской стороны будет заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас. Китайскую делегацию возглавит замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь.