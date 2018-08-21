Ещё
Китай не будет использовать курс юаня в качестве инструмента в торговом споре с США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.77
$
68.19
78.81
78.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
73.93
+0.05 Золото
1198.84
–0.06 РТС
1061.22
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1608
–0.0002
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Китай не будет использовать курс юаня в качестве инструмента в торговом споре с США 

Вести Экономика 21 августа 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 21 августа — «Вести. Экономика». Китай не намерен использовать курс своей валюты — юаня — в качестве инструмента в торговом конфликте с США, заявил начальник департамента по вопросам монетарной политики Народного банка Китая (ЦБ) Ли Бо.
"Курс юаня главным образом определяется спросом на рынке. Мы не собираемся использовать курс юаня в качестве инструмента в торговых трениях или в других внешних проблемах", — заявил на брифинге Ли Бо.
Глава китайского ЦБ отметил, что вместе с поддерживанием гибкости обменного курса национальной валюты, регулятор поддерживает «нижнюю границу» курса и в случае необходимости при помощи осторожной макрополитики обеспечивает стабильность рынка иностранной валюты.
"Курс в конечном итоге определяется экономической базой. Экономическая база Китая прочная. У нас есть уверенность и все возможности для того, чтобы поддерживать курс юаня на рациональном уровне", — подчеркнул представитель Народного банка Китая.
Китайский ЦБ на фоне обострившегося торгового конфликта между США и КНР уже больше месяца постепенно понижает курс национальной валюты к доллару, при этом в некоторое дни наблюдалось незначительное укрепление юаня.
С 17 августа китайская валюта укреплялась третью торговую сессию подряд. Во вторник Народный банк Китая укрепил курс юаня сразу на 0,52%, установив его на отметке 6,8360 за $1.
Как писали «Вести. Экономика», министерство торговли Китая ранее сообщило, что в конце августа китайская делегация отправится в Соединенные Штаты для торговых переговоров.
Переговоры между Пекином и Вашингтоном пройдут по инициативе Соединенных Штатов. Проводить их с американской стороны будет заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпас. Китайскую делегацию возглавит замминистра торговли КНР Ван Шоувэнь.
Последние новости
Оружие на триллион долларов: как Китай обвалит экономику США Силовая операция: в Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак Новый автомат АК-308: технические характеристики
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул еще ниже
Российским дачникам добавили головной боли
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
США добрались до денег россиян
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение