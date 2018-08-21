С января 2019 года в Монголии вырастет минимальный размер заработной платы

Улан-Батор, 21 августа / Синьхуа / — С первого января 2019 года в Монголии повысится минимальный размер ежемесячной заработной платы. Об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты Монголии Содномын Чинзориг на пресс-конференции для местных СМИ.

Согласно его словам, минимальная зарплата составит 320 тыс. монгольских тугриков /примерно 130 долларов США/.

"Это решение было принято во время встречи представителей Министерства труда и социальной защиты , Ассоциации работодателей и профсоюзов Монголии", — добавил он.

В 2017 году минимальный размер ежемесячной заработной платы в Монголии составлял 240 тысяч монгольских тугриков /97,4 доллара США/.

Согласно данным Национального статистического комитета, в настоящее время в Монголии работают 1,1 млн человек, из которых около 8 процентов получают минимальную ежемесячную зарплату. —0—