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С января 2019 года в Монголии вырастет минимальный размер заработной платы
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С января 2019 года в Монголии вырастет минимальный размер заработной платы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 21 августа /Синьхуа/ — С первого января 2019 года в Монголии повысится минимальный размер ежемесячной заработной платы. Об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты Монголии Содномын Чинзориг на пресс-конференции для местных СМИ.
Согласно его словам, минимальная зарплата составит 320 тыс. монгольских тугриков /примерно 130 долларов США/.
"Это решение было принято во время встречи представителей Министерства труда и социальной защиты, Ассоциации работодателей и профсоюзов Монголии", — добавил он.
В 2017 году минимальный размер ежемесячной заработной платы в Монголии составлял 240 тысяч монгольских тугриков /97,4 доллара США/.
Согласно данным Национального статистического комитета, в настоящее время в Монголии работают 1,1 млн человек, из которых около 8 процентов получают минимальную ежемесячную зарплату. —0—
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